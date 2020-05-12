Роженица умерла, тело младенца исчезло: в Запорожье случилась шокирующая история, фото и видео

Под Запорожьем произошло жуткое ЧП в роддоме, в результате чего умерли 34-летняя роженица и новорожденный ребенок.

Об этом вопиющем случае рассказал супруг погибшей девушки Святослав Наумичев на своей Facebook-странице.

“Ситуация следующая. 10.03.20 моя беременная жена (7,5 месяцев беременности, 34 года) вечером пошла на курсы английского языка. Там у нее отошли воды, и она попала в родильное отделение города Энергодар. После факта хирургического вмешательства (кесарево сечение) врачей – ребенок мертворожденный, а у жены отказали почки”, – написал он.

По его словам после того, как родственники настояли, роженицу перевезли в Запорожье. Там врачи 43 дня боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось, женщина скончалась.

“24.04.2020 в Энергодаре ее похоронили. Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка отсутствует. Более того, никаких записей в журналах, что ребенок попал в морг, нет. Вскрытие ребенка делали в Запорожье (есть записи в журналах), тело ребенка вместе со справкой о вскрытии, забрали медицинские работники Энергодар, но в морг тело не доехало. Возникает вопрос – где делось тело ребенка? Что скрывают врачи родильного отделения? Одно из предположений – ребенка могли продать в частную клинику на органы”, – рассказал Наумичев.

По факту смерти женщины и исчезновения тела ребенка открыты уголовные производства.





Как сообщал “источник”, стало известно, что с инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали медики, у которых также обнаружили COVID-19.