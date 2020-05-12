В Киеве авто затюнинговали под коронавирус: забавное фото

В Киеве посреди улицы заметили автомобиль с интересным тюнингом.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Киев Сейчас”.

Машину марки Toyota GT86 обклеили наклейками с изображением коронавируса COVID-19. На лобовом стекле видна надпись: “COVID-19 Safety Car”. Также весь кузов авто красочно об этом говорит.

Кому принадлежит творческий автомобиль неизвестно. Однако он припаркован у обочины дороги, что говорит о том, что машина ездит по улицам города.

Как сообщал “источник”, ранее на парковке возле торгового центра “Ривер Молл” в Киеве заметили автомобиль, который был “изукрашен” странными надписями и рисунками.

Напомним, Росгвардия начала покупать для своих автомобилей наклейки “на Берлин” по программе госвооружений. Наклейка включена в госконтракт на техобслуживание служебного автотранспорта.