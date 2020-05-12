Все игроки “Шахтера” прошли тестирование на коронавирус: опубликовано фото

Футболисты и тренерский штаб донецкого “Шахтера” в полном составе прошли тестирование на коронавирус на базе “Святошин” в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Анализы были отправлены в лабораторию, результаты станут известны в течение ближайших трех дней. После этого футболисты смогут приступить к тренировкам.

Напомним, что в настоящее время украинская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Сезон может возобновиться в конце мая.

После 23 туров “Шахтер” является лидером чемпионата Украины, набрав 59 очков. Второе место занимает луганская “Заря”, в активе которой 46 очков. На третьей позиции киевское “Динамо” (46).

Ранее сообщалось, что бывший футболист “Шахтера” попал в громкий секс-скандал в Румынии.