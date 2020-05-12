У Зеленского сделали откровенное признание о скамейке запасных чиновников: видео

Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента заявил, что власть не имеет “скамейки запасных” чиновников областного масштаба.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Дмитрий Гордон напомнил ему, что команда Владимира Зеленского обещала, что на постах глав ОГА будут новые лица.

“Насколько длинная скамейка запасных у президентских чиновников областного масштаба?“, – спросил журналист.

В ответ Трофимов пожаловался на нехватку квалифицированных кадров.

“К сожалению, скамейки запасных нет. Проблема в том, что ее нет ни у кого. Я лично открыт к разным источникам, которые могут рекомендовать каких то системных грамотных людей, которые способны что-то делать“, – ответил он.

Как сообщал “источник”, Сергей Трофимов также заявил, что бунт мэров невозможен и нашел этому странную причину. Также он считает, что противостояние с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко было вызвано его желанием “набрать очки и узнаваемость”.