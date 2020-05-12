Боевик ДНР, убивший украинского школьника, нашел себе теплое место в Крыму: фото

Бывший командир батальона боевиков так называемой ДНР “Керчь” Вадим Погодин, которого в 2017 году вместе с подельниками приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 16-летнего школьника из Краматорска Степана Чубенко, ремонтирует дороги в аннексированном Севастополе.

Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.

Погодин появляется в сюжете о реставрации одной из центральных улиц оккупированного Севастополя: на видео “врио губернатора Михаилу Развожаеву” показывают результаты работ, а Погодин постоянно мелькает в кадре, что-то показывая и комментируя.

Позднее он появился в эфире передачи, посвященной ремонту улицы Большой Морской, где его представляют как замдиректора компании “Технологии и реставрации”.

Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве – Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

Погодина 20 июня 2017 года в Ялте арестовали по запросу Украины и решением суда арестовали на 40 суток. 21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче Погодина. Однако уже 30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили убийцу школьника.

Как сообщал “источник”, украинские военные показали на фото пример того, как боевики на оккупированном Донбассе прикрываются женщинами и детьми.