В УЕФА приняли окончательное решение по футболисту “Динамо”, который попался на допинге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил решение о годичной дисквалификации нападающего киевского “Динамо” Артема Беседина за употребление допинга.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Футболист имел право оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде, но не стал этого делать, так как его дисквалификация могла быть увеличена. Таким образом, форвард не сможет играть до 19 декабря 2020 года.

Напомним, что допинг-тест Беседина показал положительный результат после матча Лиги Европы с “Мальме”. Позже выяснилось, что запрещенный препарат по ошибке дал игроку врач “Динамо”.

23-летний Беседин является воспитанником “Динамо”. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что игроки “Динамо” прошли тестирование на коронавирус.