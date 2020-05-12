5 лет будет мало: в ОПУ заговорили о новом президентском сроке для Зеленского

Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может принять решение баллотироваться на второй срок президентства.

Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, фрагмент которого в Facebook опубликовала журналистка Диана Буцко.

“…мое лично мнение, я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции … потому что действительно мало пять лет для политики…“, – сказал Трофимов.

Он подчеркнул, что это исключительно его мнение, а решение о том, идти ли на второй срок, будет принимать Зеленский.

“Когда во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что баллотируется на один срок, я стала делать ставки на то, когда же он “передумает”. Была уверена, что на четвертом году правления, когда надо будет начинать кампанию на второй срок. Вот и нет, члены Зекоманды уже намекают, что президент-то надолго. Еще бы – для таких реформ пяти лет не хватит. Ага, неожиданно“, – пишет Буцко.

Как сообщал “источник”, ранее приятель Зеленского и юморист “Квартала” Евгений Кошевой заявлял, что президент вряд ли пойдет на второй срок, хотя явно будет советоваться на этот счет с украинцами.