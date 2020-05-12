Министр пояснил, как и когда в Украине заработает общественный транспорт

На фоне разработки плана по восстановлению пригородного сообщения “Укрзализныцей”, Министерство инфраструктуры подготовило свой план по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.

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Об этом говорится в сообщении министерства.

“Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом”, – сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, со своей стороны Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок.

“Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта”, – подчеркнул он.

Как сообщал “источник”, 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснется целого ряда сфер деятельности.