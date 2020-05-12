Киев вечером остановился в огромных пробках: карта транспортного коллапса

Во вторник, 12 мая, в первый день ослабления карантинных ограничений Киев замер в пробках, образовавшихся из-за значительного увеличения транспорта на автодорогах столицы.

Так, вечером образовался затор по улице Лаврской от гостиницы “Салют” и до самого моста Патона. Кроме того, на Левом берегу до станции метро Дарница. Также заторы образовались в районе станции метро Почайна.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали фото большого затора на проспекте Победы во второй половине дня 12 мая. Киев возвращается к привычному образу жизни со всеми его проблемами.

Также стало известно, что утром 12 мая, в первый день послабления карантина, такси в Киеве повысили цены почти в два раза.