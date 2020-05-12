Погибшую звезду НБА обвинили в смертельном крушении вертолета: подробности скандала

Звезду баскетбола Коби Брайанта обвинили в крушении вертолета, в результате которого погиб он, его дочь Джианна-Мария и еще несколько человек.

Об этом сообщает TMW.

По данным источника, вдова Брайанта Ванесса подала иск на вертолетную компанию Island Express и погибшего пилота, обвинив их в нарушение техники безопасности. Впрочем, глава компании Берг Зобаян, который является родственником погибшего пилота, обвинил пассажиров в том, что они настояли на полете в сложных погодных условиях. В то утро от полетов отказались даже представители полиции Лос-Анджелеса.

Напомним, что трагедия произошла 26 января. Полиция провела расследование и установила, что погодные условия в тот день не соответствовали минимальным требованиям для полетов.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Брайанта перед смертью спас от гибели десятки людей.