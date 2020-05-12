Зверское убийство Яны Криворучко в Харькове: принято скандальное решение по полицейским

Двух сотрудников полиции, которых обвиняют в попытках скрыть информацию об убийстве 26-летней Яны Криворучко в Харькове, суд освободил из-под стражи под личное обязательство.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Жительница Харькова Яна Криворучко считалась пропавшей без вести с июня 2019 года. Когда ее тело обнаружили в овраге на улице Рельефной, в совершении преступления заподозрили несовершеннолетнего Дениса Редина, который был знаком с погибшей.

В ходе расследования выяснилось, что двоим оперуполномоченным харьковской полиции было известно об убийстве, о том, где спрятано тело и кто, вероятно, совершил преступление, еще 30 июня. Однако в течение девяти дней они скрывали эту информацию.

Против них было открыто уголовное производство по статье 396 УК Украины (“сокрытие особо тяжкого преступления”). Полицейские отстранены от службы, однако во время следствия они будут находится на свободе. Суд решил ограничиться мерой пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал “источник”, во вторник, 12 мая, появились подробности жуткого убийства 13-летней Кристины Пьяновой под Харьковом.