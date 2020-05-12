Почему с ослаблением карантина в Киеве не открылись многие кафе и рестораны: названы причины

Во вторник, 12 мая, в Киеве в рамках смягчения карантина из-за коронавируса открылись летние площадки во многих заведениях общественного питания, но не во всех, причиной чего стало промедление со стороны КГГА.

Об этом сообщает “Обозреватель”.

Так, многие заведения, несмотря на частичную возможность открыться, до сих пор закрыты. Как оказалось, в Киевской городской государственной администрации затягивают выдачу талонов, разрешающих работу летних площадок.

Еще один вопрос, который тормозит полноценный запуск работы общепитов, это уборные. Дело в том, что в рекомендациях МОЗ Украины по работе ресторанов во время карантина про туалеты ничего не сказано. В итоге получилось так, что некоторые владельцы принимают решение держать уборные закрытыми, а другие, наоборот, пускают туда клиентов.

Кроме того, некоторые рестораны нарушают рекомендацию об использовании одноразовой посуды. В некоторых кафе блюда и напитки подавались в стеклянной и керамической посуде, что категорически запрещено. В ответ на это владельцы говорят, что используют современные посудомоечные машины и все якобы должным образом обрабатывается. Также многие рестораны не могут себе позволить полноценно запустить кухню.

Как сообщал “источник”, во вторник, 12 мая, в первый день ослабления карантинных ограничений Киев сковали пробки.