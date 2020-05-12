Квартализация страны: сети разгневало назначение на важный пост сотрудницы “Квартала 95”

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководительницу прес-службы студии “Квартал 95” Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания“, – сказано в документе.

С июля 2019 года Руденко также является владелицей и директором интернет-издание iod.media (ООО “Йод.Медиа”).

Как написал в Facebook бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, большинство членов Национального совета по вопросам телерадиовещания сейчас составляют бывшие сотрудники телеканала 1+1 и “Квартала 95”.

Он отметил, что бывшие сотрудники 1+1 и “Квартала 95” в настоящее время контролируют не только 3/4 руководящих должностей в Национальном совете, но и 5/8 голосов. А страхует Национальный совет со стороны законодательной ветви власти – председатель профильного комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в прошлом – руководитель медиагруппы 1+1.

“Таким образом, Президентом Владимиром Зеленским созданы все условия для ограничения свободы слова в Украине. Поскольку Национальный совет сегодня является политически ангажированным медиарегулятором, который окончательно превратился в ручной инструмент Офиса Президента и Игоря Коломойского“, – добавил Костинский.

Он прогнозирует, что после завершения карантина медиарегулятор начнет карательную кампанию против независимых телеканалов и радиостанций, которые позволяют в своем эфире критику Президента Украины и, в общем, действующей власти.

Наталья Алехина написала в Facebook, что Ирина Победоносцева, бывшая директор по развитию студии “Квартал 95”, возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины. А сестра Татьяны Руденко бывшая менеджер по маркетингу ООО “Квартал 95”, в сентябре 2019 года стала народным депутатом, пройдя по списку партии “Слуга народа”.

Блогер Назар Приходько на своей Facebook-странице также высказался по поводу этого назначения.

“Декоммунизация – “плохо”, Украинизация – “плохо”, Евроатлантизация – “плохо”, а вот квартализация – “самое оно” … За Национальную безопасность отвечает продюсер Квартала Баканов, за переговоры с РФ – другой продюсер Квартала Ермак, теперь и в информационную безопасность полез Квартал … Давайте уже Юзика поставим Министром обороны, Жеку Кошевого – председателем ГУР, а Лену Кравец – председателем СВР, а то какой-то недокомплект …“, – пишет он.

В свою очередь журналист и ветеран Роман Кулик пишет, что ничего хорошего из этого локального “монобольшинства” не получится.

“Сначала выперли Сергея Костинского, который инициировал все проверки пророссийских СМИ. Теперь Зеленский доукомплектовал Нацсовет своими людьми. Ничего хорошего из этой локальной “монобильшости” не получится“, – написал он.

Как сообщал “источник”, в конце лета к партии “Слуга народа” в Верховной Раде присоединилась еще один член команды шоу “Квартал 95” Ольга Руденко, сестра Татьяны Руденко.