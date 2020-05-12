Звезда сборной Украины предложил фанатам английского клуба выучить слово на украинском языке: видео

Нападающий лондонского “Вест Хэм Юнайтед” и сборной Украина Андрей Ярмоленко принял участие в челлендже клуба и предложил английским фанатам выучить украинское слово “успіхів”.

Слова украинца приводятся в видеообращении, которое опубликовал официальный Twitter лондонцев.

“Привет, ребята! В рамках сегодняшнего челленджа научитесь говорить кое-что на украинском языке. Удачи! Успіхів”, – сказал футболист.

30-летний Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. В “Вест Хэм” перешел летом 2018 года. Всего в составе лондонского клуба он провел 25 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за “Десну”, “Динамо” и дортмундскую “Боруссию”. За сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 37 голов.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко провел необычную тренировку с сыном во время карантина.