Как в старые времена: в сети показали фото “карантина” на проспекте в Киеве

Во вторник, 12 мая, в первый день ослабления карантинных ограничений Киев сковали пробки, образовавшиеся из-за значительного увеличения транспорта на автодорогах столицы.

Фото большого затора на проспекте Победы в Киеве опубликованы в Telegram-канале “Вести”.

Как видно на снимках, одна из главных улиц столицы переполнена транспортом. На остановке общественного транспорта собирается большая очередь пассажиров, которым из-за затора долго придется ждать на маршрутку.

“Да, такой Киев видеть гораздо привычней. Коронавирус засыпает, просыпается малый бизнес. Проспект Победы стоит, как в старые, добрые”, – сказано в подписи к опубликованным снимкам.

Как сообщал “источник”, мэр Киева Виталий Кличко пригрозил киевлянам возвратом жестких мер карантина, если за неделю ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице ухудшится.