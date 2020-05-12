Суд принял неожиданное решение по экс-депутату Рады, замешанному в резонансном деле

Высший антикоррупционный суд принял к рассмотрению ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о взятии под стражу бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася.

Об этом сообщает издание “Страна” со ссылкой на прокурора САП Алексея Скыбенко.

По его словам, суд рассмотрит ходатайство прокуратуры в четверг, 14 мая.

На сегодняшнем заседании Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокурора о продлении таких процессуальных обязанностей для Микитася как ношение электронного браслета, сдача загранпаспорта и запрет на выезд из страны.

Напомним, что 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 млн грн. Спустя несколько дней его отпустили под залог в 5,5 миллиона гривен. Также на него надели электронный браслет.

22 октября прошлого года Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 миллионов гривен, который был внесен.

Как ранее сообщал “источник”, утром 20 января скандального киевского застройщика не выпустили из страны, когда он пытался самолетом покинуть территорию Украины.