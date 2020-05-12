В Украине может вспыхнуть новый Майдан: назван срок

Попытка использовать полученный опыт и практику карантинного периода для управления страной до конца года, ручное управление финансами, соблазн радикальных решений под прикрытием Михеила Саакашвили могут привести к дальнейшим масштабным протестам.

Об этом во время конференции “Внутриполитическое развитие Украины во время и после коронавируса” рассказал политический эксперт центра “София” Андрей Ермолаев.

“В таких условиях, осенью, очень высока вероятность организованного протеста, в который будут играть все нынешние оппоненты власти. И региональные элиты, и представители гуманитарного класса общества”, – считает эксперт.

Попытка заигрывания с региональными элитами, а это уже видно по отказу от идеи партизации выборов и желание региональных элит нарастить свою субъектность в условиях вызовов, подготовит почву для организованных центробежных процессов.

“Это значит формирование влиятельных местечковых организаций и движений, формирование нового лидерского состава на региональной уровне, межрегиональной связи и формулирование национальной повестки требований о новой региональной политике. Вплоть до реформы политической системы. Появятся новые игроки – региональные элиты и гуманитарные штабы”, – прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, каждый год Украина отмечает День Достоинства и Свободы, установленный в честь начала двух судьбоносных революций в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Подробнее о том, как продвигается расследование преступлений против участников Революции Достоинства, читайте в материале “источника”: Кризис неминуем: что будет с делами Майдана после отставки Горбатюка.