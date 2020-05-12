Когда и какие страны открывают границы для иностранцев: инфографика и все подробности

В Европе уже готовятся открывать границы для путешествий и приема туристов и гастарбайтеров. Вероятно, после карантина в связи с пандемией коронавируса Украину ждет новая волна трудовой эмиграции.

Инфографика о том, какие страны будут открыты для путешественников в ближайшее время, опубликована на сайте “24 канала”.

В Чехии запрет на свободное передвижение был снят еще 24 апреля. Правительство этой страны разрешило гражданам выезжать за границу для отдыха. После возвращения домой нужно предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции или пройти 14-дневный карантин.

Открыты границы между странами Балтии (Литва, Латвия и Эстония), их граждане могут свободно гостить друг у друга. Кроме того, с 11 мая Литва разрешила въезд для польских работников, студентов и предпринимателей без карантинных требований. Для пересечения границы нужен только документ, удостоверяющий цель поездки (удостоверение, справка из учебного заведения, документ о месте работы и т.д.).

С 15 мая Литва, Латвия и Эстония откроют границы для всех туристов, но после приезда прибывшие должны будут придерживаться двухнедельной самоизоляции.

Правительство Польши с 13 мая освободило от соблюдения карантина поляков, которые работают или учатся в соседних странах ЕС. Свободно посещать страну могут граждане Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Дании и Литвы, которые пересекают польскую границу в профессиональных, деловых, экономических или образовательных целях. Для других иностранцев, в том числе для украинцев, после прибытия в Польшу обязателен 14-дневный карантин.

С 14 мая Финляндия разрешит въезд сезонным рабочим из стран ЕС. Также в страну можно въезжать студентам, обучающимся в Финляндии, а также иностранцам, которые совершают деловые или профессиональные поездки или путешествуют по весомым семейным причинам.

Некоторые странах также назвали примерные даты открытия границ. В частности:

Грузия – планирует принимать туристов с 1 июля;

Кипр – с 9 июня откроет авиасообщение, а с 9 мая – морские порты.

Турция – восстановление международных чартерных рейсов в страны планируют 12 июня, принимать иностранных туристов планируют с 1 июля;

Германия – открытие границ для выезда граждан за границу планируют на 14 июня;

Словакия – планирует открыть границы с Австрией, Чехией, Польшей и Венгрией 27 мая.

Как сообщал “источник”, чтобы попасть на работу в страны Европы, украинские заробитчане готовы платить в два раза больше за транспортные услуги.