Предыдущее руководство ОПЗ искусственно завышало финпоказатели завода – и.о. директора завода Николай Синица

Проведенный на Одесском припортовом заводе аудит продемонстрировал, что предыдущее руководство завода искусственно завышало финансовые показатели, демонстрируя фиктивную прибыль.

Такое заявление сделал и.о. директора ОПЗ Николай Синица в интервью “Цензор.НЕТ”.

“Согласно финансовой отчетности, в 2019 году ОПЗ получил 3 млн грн прибыли. Но когда мы начали работу на предприятии, было решено провести проверку бухгалтерии предыдущей администрации. И тогда стало ясно, что старое руководство ОПЗ искусственно завышало показатели. Из-за манипуляций создавалось впечатление, что завод получил годовую прибыль в 3 млн грн, хотя на самом деле был убыток в 70 млн грн. Мы пересматриваем эти показатели, потому что не хотим создавать видимость эффективности, наша цель – реальные улучшения”, – заявил Николай Синица.

Напомним, Николай Синица приступил к исполнению обязанностей и.о. директора ОПЗ в январе 2020 года.