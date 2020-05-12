Первый пошел: в Украине уволен топ-чиновник из-за скандала с доплатами медикам

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций освободил от исполнения обязанностей своего заместителя Виталия Свичинского из-за задержек выплат надбавок к зарплатам медиков в связи с коронавирусом, исполняя тем самым инициативу, озвученную ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

“Еще в прошлую пятницу принял решение уволить заместителя Виталий Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами”, – заявил он.

По его словам, “последней каплей” стали задержки с доплатами сотрудникам скорой помощи. Глава ОГА отметил, что Свичинский знал об этом, но проблему не решил.

“Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи”, – отметил глава ОГА.

Как сообщал “источник”, ранее врачи-инфекционисты шокировали информацией об отсутствии обещанных надбавок к зарплате в условиях пандемии коронавируса.