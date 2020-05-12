В Украине вооруженная банда похитила бизнесмена, угрожая убить его семью: фото и видео

В Одессе трое мужчин похитили жителя Киевской области и вымогали у него деньги, их задержала полиция.

Об этом сообщает полиция области.

“Двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более двухсот тысячах долларов США. Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму “долга”, но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего“, – рассказали в полиции.

В течение трех дней подозреваемые силой удерживали мужчину, угрожая убить не только его, но и всех членов семьи. В конце пострадавший сделал несколько операций по пересчету части денег из своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей. Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники.

Задержанные – уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет. Действия всех трех следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины как незаконное лишение свободы или похищение человека. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал “источник”, в конце апреля киевская полиция задержала троих подозреваемых в совершении грабежей и краж у предпринимателей, среди жертв бандитов – депутат районного совета.