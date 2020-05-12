Оля Полякова рассказала, как била старшую дочь

Оля Полякова призналась, что в отношениях с 15-летней дочерью Машей доходила до рукоприкладства. Шокирующее откровение певицы прозвучало в прямом эфире ее Инстаграм-шоу “Правда или дело”.

Фото: instagram.com/mashapolyakova/

“Я мать непоследовательная, каюсь, и поэтому Алиса у меня такая балованная, – рассказала Полякова о 9-летней дочери. – С Машей работала манипуляция, с ней работал шантаж и рукоприкладство: ей можно было дать по башке, и она приходила в себя. Машку я била когда-то, больше не бью”.

По словам певицы, поднимать руку на детей она отучилась благодаря темпераментному характеру Алисы.

“Когда родилась Алиса, я поняла: то, что работало с Машей, с этой вообще не работает. Эту нельзя было ударить: если бы я ее ударила, она ушла бы из дому навсегда. Это такой ребенок. Если Маша меня могла простить, то эта меня не простит никогда. И я поняла, что если могу не бить одну, то могу не бить и вторую, – сказала Полякова. – Я больше никогда не бью детей. Я вообще считаю, что наши дети нам даются, чтобы как-то нас учить быть матерями”.

Фото: instagram.com/polyakovamusic/