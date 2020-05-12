В Ровно вандалы отличились уничтожением тысяч тюльпанов: сети шокировали фото

В Ровно неизвестные уничтожили несколько тысяч тюльпанов, которые росли на клумбе в центре города.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил пресс-секретарь местного городского совета Николай Прокопчук.

“Ситуация не меняется! Снова в центре Ровно уничтожены тюльпаны. Уже более 5000!” – подписал фото он.

На снимках действительно можно увидеть осиротевшие клумбы, на которых ранее росли красивые цветы.

Вандалы в Ровно



1 / 1 Вандалы в Ровно



1 / 1 Вандалы в Ровно



1 / 1 Вандалы в Ровно



1 / 1 Вандалы в Ровно



1 / 1 Вандалы в Ровно



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В сети тут же стали обсуждать вопиющий случай.

“У нас народ неадекватный, не ценят красоту нашего родного края!! Нужно руки поотбивать за то, что уничтожают такую красоту!! Одних уже поймали, не доходит до людей никак”, “Я еще раз хочу спросить!!!! Где полиция? Чем занята? Есть теперь один ответ “коронавирус” на все вопросы!!! Гадость”, “Потому что нет наказания, людей убьют и ничего, а тут цветы”, “Необходимо видеонаблюдение! Только так город станет немного безопаснее!”, “А где полицаи? Дрыхнут в кустах?”, “Больные на голову”, “Безнаказанность порождает преступность. Нелюди!”, “И что это делается. Где полиция, баб под церквями сторожит?”, “Какой ужас”, “У каждого тюльпана полицейского не поставишь. Все идет из семьи. Как воспитываем, так и живем”, “Быдло должно быть в скотных дворах, под электропастухом, как когда-то коровы в СССР”, “Твари в человеческом обличье!!!” – комментируют снимки в соцсетях.

Как сообщал “источник”, ранее в “Добропарке” под Киевом, расположенном около села Мотыжин Киевской области, зацвели более 1 миллиона тюльпанов.

Также в Киеве неизвестные вандалы разгромили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери, установленный в парке Владимирская горка.