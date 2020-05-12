Пылевая буря накрыла в Украине еще одну область: пугающие фото и видео

Во вторник, 12 мая, сильный ветер принес в город Каменец-Подольский Хмельницкой области облако пыли, которое буквально накрыло весь город.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сайт “Е”.

Как рассказал сайту заместитель городского головы города Сергей Бабий, похожие случаи в городе бывают очень редко.

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“Когда-то был такой случай, но уже давно. Сегодняшняя буря неожиданно накрыла пылью весь город. На улице огромные порывы ветра. Кроме того, что пыль, еще и от ветра в городе повалены несколько деревьев и оборвало кое-где провода. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия этой стихии. Пыль понемногу уже оседает“, – сообщил он.

Фото и видео явления в Facebook публикуют местные жители Игорь Старенький и Петр Игнатьев.

“Песок с пылью везде: в глазах, носу, рту …” – пишут они.

Как сообщал “источник”, еще одну пылевую бурю 12 мая наблюдали в окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область). Там она даже стала причиной ДТП.