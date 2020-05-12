В Азии раскопали загадочную статую черепахи, которой около 1000 лет: фото

В провинции Сиемреап на северо-западе Камбоджи в знаменитом храмовом комплексе Ангкор археологи обнаружили крупную древнюю статую черепахи.

Об этом сообщает Phys.org.

В древности в районе Ангкора, известном как Срах Сранг располагалось несколько священных водоемов. У одного из них и была найдена удивительно крупная и хорошо сохранившаяся каменная статуя, изображающая черепаху. Ее длина составляет 93 см, а ширина – 56 см.

Археологи предварительно датировали эту скульптуру X веком нашей эры. В месте, где она была обнаружена, раньше располагался небольшой храм.

По мнению ученых, много столетий каменная черепаха скрывалась под водой. Ее нашли лишь после того, как привлеченные археологами рабочие осушили участок для раскопок.

Статуя находилась глубоко в почве. Исследователям потребовалось несколько дней, чтобы очистить ее и поднять без повреждений. Рядом с ней также было обнаружено несколько других редких артефактов, в том числе два металлических трезубца и голова от статуи Наги – мифического змееподобного существа.

Как сообщал “источник”, в Турции археологи при проведении раскопок нашли каменную стелу возрастом около 2500 лет.