Зашла в подъезд и исчезла: в Киеве ищут загадочно пропавшую 26-летнюю девушку, фото

В Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого 26-летняя девушка 9 мая зашла в подъезд своего дома и исчезла.
Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
“Пропала девушка. Рост 1,65, черные волосы по плечи. Стосуленко Богдана Борисовна 30 марта 1994 года рождения. В последний раз ее видели входившей в свой подъезд 9 мая по адресу Киев, ул. Ревуцкого, 34“, – говорится в сообщении.
После этого девушку никто не видел, дома она так и не появилась.
С собой у нее был красно-черный рюкзак, в нем паспорт нового образца и зарядное устройство.
Родные подали заявление в полицию об исчезновении человека.
Как сообщал “источник”, в сентябре 2019 года в Киеве загадочно исчезла 18-летняя девушка.
Также ранее в Киеве пропала несовершеннолетняя.