Зашла в подъезд и исчезла: в Киеве ищут загадочно пропавшую 26-летнюю девушку, фото

В Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого 26-летняя девушка 9 мая зашла в подъезд своего дома и исчезла.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

“Пропала девушка. Рост 1,65, черные волосы по плечи. Стосуленко Богдана Борисовна 30 марта 1994 года рождения. В последний раз ее видели входившей в свой подъезд 9 мая по адресу Киев, ул. Ревуцкого, 34“, – говорится в сообщении.

После этого девушку никто не видел, дома она так и не появилась.

С собой у нее был красно-черный рюкзак, в нем паспорт нового образца и зарядное устройство.

Родные подали заявление в полицию об исчезновении человека.

Как сообщал “источник”, в сентябре 2019 года в Киеве загадочно исчезла 18-летняя девушка.

Также ранее в Киеве пропала несовершеннолетняя.