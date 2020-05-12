Против организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков начато производство – Крищенко

Полиция Киева пресекла деятельность интернет-магазина по продаже психотропных наркотических веществ.

Об этом сообщил глава ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко.

Незаконный бизнес организовали двое 23-летних наркоторговца. Вещества складировали в квартире, доставляли покупателям через курьерские службы. Во время обыска в квартире было изъято 1560 марок ЛСД, 3164 таблетки и банковские карты, на которые злоумышленникам переводили деньги за товар.

При личном обыске одного из фигурантов полицейские изъяли 60 граммов высушенного вещества растительного происхождения, 51 таблетку МДМА и бутылку с бутиратом. В автомобиле его сообщника обнаружили 8 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения, 264 таблетки, 81 бутылку с бутиратом, 167 кондитерских изделий с каннабисом и несколько марок. На черном рынке общая стоимость изъятых психотропных веществ составляет 10 млн грн.

Кроме организаторов был задержан 32-летний житель Броваров, который купил в указанном интернет-магазине наркотики. Правоохранители изъяли у него пакет с наркотическим веществом белого цвета весом около 50 грамм.

Как сообщил Андрей Крищенко, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

“Санкция статьи — лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Проводятся следственные действия, в рамках которых будут установлены все детали преступления, а также возможные причастные лица”, — заявил Крищенко.

Он отметил, что для киевской полиции борьба с наркопреступностью является одной из приоритетных задач: “С развитием мессенджеров и криптовалютных операций серьезная доля этого черного бизнеса перешла в онлайн. Киевляне ждут от нас решительного и эффективного противодействия. Эта работа в приоритете, подключаем все подразделения, в том числе департамент киберполиции”.