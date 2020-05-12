В Кабмине сделали неожиданное заявление о возобновлении авиаперелетов в мае

Продажа авиакомпаниями билетов в Украину до принятия правительством официальных решений о возобновлении регулярных рейсов является преждевременной.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины изданию “НВ Бизнес”.

“Пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства“,— подчеркнули в ведомстве.

Министерство уже подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены Кабмином для восстановления авиационного и других видов сообщения.

“Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Относительно действий авиакоманий по продаже билетов на 23 мая — такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров”,— подчеркнули в Мининфраструктуры.

Также в ведомстве добавили, что возобновление сообщения с другими странами зависит не только от решения украинского правительства, но и от решений правительств других стран по открытию границ.

Украинские власти готовят рекомендации по работе аэропортов после восстановления регулярного авиасообщения.

Как сообщал “источник”, ранее гендиректор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сообщил о том, что пассажирские авиаперевозки могут быть возобновлены лишь со второй половины года.