Болеют даже чиновники: в Винницкой области сделали тревожное заявление о вспышках коронавируса

В Винницкой области произошла вторая волна заражения коронавирусом: в Жмеринском районе было зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, причем у половины из них заболевание зафиксировали повторно.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

“Среди заболевших – работники районной государственной администрации и районного совета. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается, уточняют и обследуют все контакты обнаруженных инфицированных лиц”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге сообщил, что всего на данный момент в регионе насчитывается 580 подтвержденных случаев коронавируса, 309 пациентов уже выздоровели.

“В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. Также за последние сутки имеем 27 случаев заболевания коронавирусной болезнью”, – отметил он и добавил, что на стационарном лечении сейчас находятся 70 пациентов, среди них – 8 детей.

Кроме того, Скальский добавил, что в области зафиксировано шесть летальных исходов. Все пациенты имели дополнительные сопутствующие заболевания.

“Заполненность коек больными COVID-19 в девяти опорных больницах области постепенно растет. Причем, если говорить о 9 учреждениях первой волны госпитальной базы, только больных COVID-19 мы уже имеем почти 20% от общего количества инфекционных коек”, – добавил глава ОГА.

Как сообщал источник, ранее стало известно, как и когда в Украине будут запускать общественный транспорт.