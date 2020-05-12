Янукович и убийства на Майдане: суд принял важное решение по беглому президенту

Во вторник, 12 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщает “источник”, об этом пишет “Укринформ”.

“Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования“, – заявил судья.

В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Как сообщал “источник”, 4 мая в ходе очередного заседания по делу беглого президента Украины Виктора Януковича Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого заочно сроком на 2 месяца.