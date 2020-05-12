Считала трезвые дни: Ольга Сумская призналась, почему ушла от первого мужа

Первым мужем Ольги Сумской был актер Евгений Паперный. В браке с ним она родила дочь Тоню, но через 4 года ушла к Виталию Борисюку, с которым закрутила бурный роман в театре. В новом выпуске онлайн-шоу Оли Поляковой “Правда или дело” Сумская рассказала, почему решилась уйти от мужа.

Фото: instagram.com/olgasumska/

Фото: instagram.com/olgasumska/

“Он не оценил тот божий дар, который был в его руках. Человек немного злоупотреблял [спиртным]. Физиология здесь тоже очень важна, но когда ты живешь в чаду, в угаре этом, и когда считаешь трезвые дни, это очень страшно и больно. Многие женщины меня поймут, – сказала Сумская. – Борисюка еще никто не превзошел в своем огне. Он боролся за меня неистово. Он мог прийти ночью, чуть поддав для храбрости. Мы жили тогда вдвоем в двухкомнатной квартире, Тоня маленькая, а он звонит в дверь в 4 утра. Женя открывает, стоит Борисюк немного поддавший, и говорит ему: “Уйти с дороги”. И тут Жека хватает топор и кричит: “Порубаю бл**ей”. Какой был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре… Страсти кипели на 200 градусов”.

Паперный не стал удерживать жену, и той же ночью Сумская уехала с дочерью к Борисюку. Их отношения длятся уже 25 лет, 24 из которых они – муж и жена. Темпераментная звезда призналась, что брак с Виталием она не решилась бы променять ни на одну мимолетную страсть.

“У каждой семьи есть свой штрих-код, свой мир запахов, и он родной. Этот мир, который окружает тебя, и когда ты с каким-то мужиком целуешься, ты понимаешь, что ничего там не будет, потому что это мужчина не твоей группы крови. А бывает, что все загорается. Меня Виталик поцеловал, и у меня внутри проснулся вулкан”, – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 12 Май 2020 в 5:19 PDT