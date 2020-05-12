На Луганщине осудили преступника , который пробрался в чужой дом за едой и убил хозяина

Приговором Старобельского районного суда Луганской области жителя пгт Троицкое признали виновным в совершении грабежа, соединенного с проникновением в жилище и применением насилия, а также в умышленном убийстве, совершенного с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст.186, п. 9 ч. 2 ст.115 УК Украины) и приговорили к 14 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Публичное обвинение в суде поддерживали прокуроры Троицкого отдела Старобельской местной прокуратуры Луганской области.

Во время судебного разбирательства доказано, что в мае 2016 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в жилище местного жителя с целью похищения продуктов питания. Во время совершения преступления хозяин разоблачил злоумышленника. Последний с помощью топора нанес потерпевшему несколько ударов в область головы, от чего мужчина скончался на месте.

Свою вину в совершении указанных преступлений лицо признало в полном объеме.

Ранее гражданин был неоднократно судим за преступления против собственности.

Справка: в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).