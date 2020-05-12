Жена путинского топ-чиновника заразилась коронавирусом: яркие фото спортсменки

Фигуристка Татьяна Навка вслед за своим мужем пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым заразилась коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

В настоящее время Татьяна и Дмитрий госпитализированы, чтобы избежать заражения остальных членов семьи.

“Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся“, – сообщила Навка.

45-летняя Навка является уроженкой Днепропетровска. С пяти лет занималась фигурным катанием и спустя несколько лет стала спортсменкой. Становилась двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы. В августе 2015 года вышла замуж за Пескова, а за год до этого у них родилась дочь.

“источник” публикует небольшую подборку фотографий бывшей спортсменки.

Как сообщал “источник”, Россия совершила “рывок” и обошла Британию по заражениям коронавирусом. По данным на 12 мая в стране зафиксировано 232 243 случая коронавируса, умерли 2 116 человек.