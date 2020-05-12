Почему украинцы “прощают” ошибки Зеленскому: озвучена интересная версия про царя и бояр

Украинское общество постепенно разочаровывается в политике Владимира Зеленского, но еще не готово отказаться от надежд, которые возлагало на него на выборах президента.

Такое мнение во время конференции “Внутриполитическое развитие Украины во время и после коронавируса” высказал политический эксперт центра “София” Андрей Ермолаев.

“Происходит замирание общества. Общество еще не готово отказываться от тех надежд, которые проявились в 2019 году на выборах. Надежда сохраняется и наряду со снижением рейтинга, сохраняется характерный для постсоветского пространства маркер, когда первая персона воспринимается отдельно от окружения, как “добрый царь”, которого часто подводят нерадивые бояре”, – считает эксперт.

По его словам, это очень популярная версия, объясняющая опрометчивые шаги или заявления президента Зеленского по части выполнения своих полномочий.

“Подводят “бояре”. То в силу внешних обязательств, то в силу некомпетентности”, – заключил Ермолаев.

Как ранее сообщал “источник”, каждый месяц действующий глава государства теряет как минимум по 2 процента поддержки.