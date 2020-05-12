Это шоковый сценарий: как новые цены на топливо могут убить “Газпром”

Российский монополист “Газпром” начал испытывать проблемы из-за сокращения потребления энергоносителей из-за замедления мировой экономики и падение цен на нефть и газ ниже планки отсечения сверхдоходов.

Об этом сообщает Беларуская праўда.

Газовый холдинг столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке еще во втором полугодии 2019 года.

С одной стороны, причиной тому послужил наплыв СПГ из США и Катара, которые весь 2019 год продолжали наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке превысило спрос. Из-за избытка товара цены на газ в Азии рухнули вдвое.

С другой, европейцы и “Газпром” перед отопительным сезоном заполнили свои подземные хранилища под завязку из-за риска остановки транзита через Украину. Однако кризисный сценарий газовой войны не сработал, да и крайне теплая зима не способствовала отбору газа из хранилищ.

В итоге российский монополист получил сокращение как по объемам поставок, так и по цене. В январе-феврале он лишился свыше половины экспортных доходов. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80.

Масло в огонь подливают и транзитные контракты. В апреле 2019 года после трехлетнего перерыва холдинг возобновил закупки туркменского газа для поддержки высокого экспорта. На данный момент из-за отсутствия спроса они стали убыточными. Однако уменьшить объем прокачки оказалось технологически невозможно, его можно только остановить. В этом случае категорическое несогласие выражает Казахстан, поскольку несет значительные потери от остановки транзита.

Еще более катастрофично выглядит ситуация на восточном направлении. В январе-феврале по “Силе Сибири” в Китай подали 671 млн. кубометров в надежде выйти на объемы в 38 млрд. кубометров в год.

В конце апреля китайская CNPC обнаружила крупное месторождение природного газа в провинции Сычуань с запасом 1 трлн. кубов. А в провинции Шаньси обнаружено другое крупное месторождение с запасом в 545 млрд. кубометров. После этих двух открытий общий объем запасов природного газа в контролируемых CNPC месторождениях достиг 30 трлн. кубических метров.

Таким образом российский проект “Сила Сибири”, стоимостью $55 млрд., скорей всего терпит полный крах и может стать самым крупным провалом российской газовой политики.

В результате “Газпром”, обладая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным доступом к трубопроводам, стал убыточным в финансовом плане. Комплекс системных проблем подрывает позиции холдинга как мощного экспортера газа.

Дальнейшее падение цен из-за переизбытка предложения может заставить “Газпром” продавать газ себе в убыток ради сохранения рыночной доли, но отсутствие спроса играет свою роль.

Ситуация в энергетическом секторе России видимо настолько плачевна, что Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 июля 2020 года поднять цены на газ для населения на три процента.

Поскольку “длина” нефтегазовой иглы достигает половины экспортной выручки России, провал в энергетическом секторе грозит Москве даже не пессимистичным, а шоковым сценарием.

Как ранее сообщал “источник”, в Германии Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Регулятор немецкого энергорынка постановил, что “Северный поток-2” должен соответствовать европейским нормам конкуренции, поставщик газа “Газпром” не может быть одновременно владельцем трубы.