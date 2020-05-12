Вы тоже можете сгореть заживо: сеть взволновал пост украинки об убийстве животных, фото

В Днепропетровской области из-за поджога сухостоя сгорело живьем полтора десятка черепах.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице местная жительница Мария Виноградова, опубликовав снимки обгоревших животных.

Поджог камыша, вследствие которого погибли черепахи, произошел вблизи города Новомосковска. Эту местность называют “Самарской Амазонкой”, здесь гнездятся певчие птицы, а также обитает большое количество разнообразных грызунов, пресмыкающихся и прочих мелких животных.

“На фото семья сгоревших заживо черепах! Я насчитала 15 взрослых особей!!!! 15!!! Как минимум. Мелкие экземпляры испепелились в уголь”, – подписала опубликованные снимки автор поста.

Она предполагает, что пожар устроили местные рыбаки-браконьеры, которые облегчают себе доступ к воде, чтобы накалывать острогой щук во время нереста.

“Если этот пост дойдет до тех, кто когда-либо сжигал вот так камыш. Помните, земля круглая и однажды вы познаете боль утраты! Или может тоже сгорите заживо. Когда завопите “Хоспади, за шшштооо?!”. Знайте – это вам за семью черепах!”, – написала разгневанная женщина.

Опубликованные фото вызвали оживленную реакцию в сети.

“Человек самое жестокое животное на планете. К сожалению”, – пишут в комментариях.

Как ранее сообщал “источник”, волонтеры спасли от пожара жеребенка лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне, лошади из его табуна погибли.