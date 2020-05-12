В ЛОВГА рассказали о ситуации с COVID-19 в области

За все время исследований на Луганщине лабораторно подтверждено 42 случая заболевания COVID-19. В течение последних нескольких суток новых случаев в области не фиксируется.

Об этом сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов во время пресс-брифинга в облгосадминистрации сегодня, 12 мая.

В целом выздоровели 15 человек, еще 3 готовятся к выписке. На лечении находятся 27 человек. Из них 10 – на стационарном (в Лисичанске, Рубежном и Старобельске), 17 – на амбулаторном (в Рубежном, Лисичанске и Новопскове).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,35%.

Протестировано на коронавирус 252 больных пневмонией.

Кроме того, все лица, которые пересекали государственную границу, находились на самоизоляции или обсервации. На сегодня таких лиц 220. На седьмые и тринадцатые / четырнадцатые сутки их исследуют быстрыми тестами. У двух из них экспресс-результаты были положительные, что позже подтверждено ПЦР исследованием.

Из числа всех больных COVID-19 на Луганщине 6 человек приехали из других государств, 28 – контактировали с больными.

По словам Владимира Жданова, в подавляющем большинстве это родственные связи. Так, по одному случаю COVID-19 лабораторно подтвердился у 9 контактов, по второму – у 12, по третьему – у 2. Еще 5 случаев – из числа больных пневмонией. Эти исследования проводились ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины». Тестирование по первым трем выявленным в Луганской области случаям проходило в Киеве.

На сегодня в области проведено 894 ПЦР исследования по 734 лицам. Кроме того, каждые 5 дней организовано тестирование медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом. Несколько раз проводится тестирование больных. Ни один медицинский работник не инфицирован.

Все исследования методом ПЦР, проводимых этим лабораторным центром, являются бесплатными. За сутки может проводиться по 60-70 исследований.

Сейчас там в наличии 362 комплекта ПЦР-тестов, рассчитанных на 34752 исследования. Реактивов – на 84000 исследований.