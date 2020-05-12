Авто превратились в “хлам”: под Киевом произошло жуткое ДТП, фото и видео

В Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадали люди.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Авария произошла в селе Требухов Киевской, там столкнулись несколько автомобилей.
На фото видно, что машины получили очень серьезные повреждения.
Сейчас движение по дороге затруднено.
На месте ДТП работает полиция, медики и бойцы ГСЧС.
Причины аварии выясняются.
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Серьозне #ДТП з постраждалими на Київщині, с. #Требухів Зіштовхнулися декілька автівок. Є постраждалі. Причини аварії з’ясовуються. Автівки отримали дуже серьозні пошкодження. Рух ускладнено. #Поліція, #медики та бійці #ДСНС на місці. Будьте уважні та обережні
Напомним, что в понедельник, 11 мая, возле автозаправочной станции на улице Большой Васильевской в столице произошло масштабное ДТП.