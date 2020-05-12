Авто превратились в “хлам”: под Киевом произошло жуткое ДТП, фото и видео

В Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадали люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла в селе Требухов Киевской, там столкнулись несколько автомобилей.

На фото видно, что машины получили очень серьезные повреждения.

Сейчас движение по дороге затруднено.

На месте ДТП работает полиция, медики и бойцы ГСЧС.

Причины аварии выясняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Серьозне #ДТП з постраждалими на Київщині, с. #Требухів Зіштовхнулися декілька автівок. Є постраждалі. Причини аварії з’ясовуються. Автівки отримали дуже серьозні пошкодження. Рух ускладнено. #Поліція, #медики та бійці #ДСНС на місці. Будьте уважні та обережні Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 12 Май 2020 в 4:31 PDT

Напомним, что в понедельник, 11 мая, возле автозаправочной станции на улице Большой Васильевской в столице произошло масштабное ДТП.