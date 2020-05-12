У здания ЛОВГА митинговали предприниматели из трех городов: подробности

Торговцы рынков Северодонецка, Лисичанска и Рубежного сегодня протестовали у Луганской облгосадминистрации. Они требовали открыть рынки с непродовольственными товарами.

Об этом сообщает hromadske.

В акции, которая прошла на площади Победы, приняли участие как те, кто торгуют на продуктовых рынках, так и те, кто продает непродовольственные товары.

«Продукты открыли, а мы рядом, и нас не открывают. Всех карантинных требований мы готовы придерживаться. У нас не так много людей, это не супермаркет, где на одной кассе стоят 20 человек, и толкают друг друга », – рассказал Валентин Путненко, который продает книги на Лисичанском рынке.

Андрей Гребенюк, который торгует посудой в Лисичанске, уверяет, что работники рынков готовы пойти на любые условия ради открытия.

«Со стороны администрации рынка требование было навести порядок на рабочих местах, покрасить контейнеры – мы это сделали. Практически весь рынок это сделал », – сказал Гребенюк.

Как сообщила hromadske пресс-секретарь Северодонецкого отдела полиции Татьяна Кириленко, в акции приняли участие около 70 человек.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай встретился с представителями митингующих и заверил, что поддерживает их требования и будет предлагать это во время сегодняшнего селекторного совещания с участием президента.

«Мы бы хотели, чтобы нам предоставили возможность открывать непродуктовую часть рынков. Если они придерживаются тех же карантинных норм, то почему бы их не открыть », – сказал Гайдай журналистам.

Также он отметил, что продуктовые рынки получили возможность открыться еще с 1 мая, но все еще готовы.

«На сегодняшний день только половина продуктовых рынков открыта. Остальные не готовы. Хотя требования не тяжелые – убрать, сделать защитные экраны, поставить антисептики », – отметил председатель ОГА.

Позже пресс-служба Луганской областной ВГА предоставила некоторые детали встречи главы облгосадминистрации Сергея Гайдая с инициативной группой митингующих.

«Сегодня состоится селектор с Президентом по ослаблению карантинного режима, завтра – государственная комиссия ТЭБ и ЧС, а уже потом мы сможем принимать решение на местном уровне. К счастью, мы прошли все праздники без обострения ситуации с заболеваемостью Соvid-19, и уже несколько дней нет новых случаев, люди только выздоравливают. Мероприятия были жесткими, но дали и результат. Поэтому мы будем говорить о возможности открытия магазинов канцтоваров, магазинов и других при условии обеспечения санитарных норм », – сообщил Сергей Гайдай.