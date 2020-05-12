Предприниматели трех городов Луганской области вышли на митинги, фото

Открытие агропродовольственных рынков анонсировали еще с 1 мая, но ФЛП еще сидят без работы. Оставшись без доходов, предприниматели выходят на протесты, люди требуют открытия рынков и обвиняют власть Луганской области в сговоре с владельцами супермаркетов.

Об этом пишет сайт города Северодонецка 06452.com.ua.

В Северодонецке прошел второй митинг предпринимателей торгующих на Центральном рынке города. На прошлой неделе митинг собирали, но безуспешно – рынки остаются закрытыми.

“Мы просто хотим работать… Собираемся выдвинуть требования к городской власти и главе области об открытии рынков. Хотим оформить все юридически. Мы сидим дома, но продолжаем платить налоги и аренду. Крупные промышленные рынки по всей Украине, вроде рынка Барабашово в Харькове уже работают, но только не в Луганской области!”, – говорят митингующие.

Предприниматели заявили, что хотят работать, не нарушая санитарных норм, но предупредили, что, если до 15 мая вопрос не будет решен, соберутся на масштабный митинг у стен Луганской областной администрации.

В Лисичанске на митинг вышли десятки предпринимателей непродовольственных товаров, они собрались у закрытых ворот Центрального рынка, а после перекрыли движение по центральной автомагистрали города.

“Мы тоже боимся коронавируса, но сидеть дома больше не можем. У меня дома лежит зимняя одежда, которую мы не успели продать. Что с ней делать? Не понимаю, почему не работают рынки? В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете? – задается вопросами предприниматель Елена.

Представитель Лисичанской мэрии Андрей Шальнев заявил, что вопросами регулирования работы рынков не занимается местная власть – все решатся на уровне области. Митингующие собирали подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое группа лисичанских предпринимателей обещала передать главе области Сергею Гайдаю.

В Северодонецке у здания обладминистрации также собралась группа предпринимателей Рубежного из ста человек. Здесь были предприниматели из Лисичанска и Северодонецка. Цель у них была пообщаться с главой области. Но глава Луганской областной администрации не вышел к митингующим, поскольку раздавал гуманитарную помощь. Со слов помощницы губернатора стало понятно, что он был в здании администрации. Общаться с представителями малого бизнеса Гайдай прислал начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами. Предприниматели были шокированы таким отношением.

“Неужели люди, которые столько приносят в областной бюджет, заслуживают такого обращения? Чтобы было понятно, мы, плательщики единого налога приносим в казну города Рубежного 19 млн 200 тыс грн в год. А все юридические лица – 3 млн 700 тысяч. Почему с нами не хотят считаться? Видимо кто-то просто хочет уничтожить наш бизнес! Если до 15 числа не одобрят открытие, мы будем опираться на Конституцию Украины, как главный закон страны и просто выйдем и будем работать”, – заявила предприниматель Ольга Феленко.