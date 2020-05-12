Это катастрофа: фермер из Польши показал “убийственные” последствия снегопада в мае, фото

Польский фермер Дариуш Цохановский показал на фото как снег, который выпал 12 мая в Европе, уничтожил поля рапса.

Фото появились у него в Facebook.

Фермер пишет, что ночью 12 мая выпал сильный снегопад, и следующие ночи прогнозируют холодными, с морозом до -3 градусов, что еще больше уничтожит его урожай.

Напомним, что снег выпал прошлой ночью в Латвии, Литве, на северо-востоке Польши, а также в Псковской области России.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, что после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким. Такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.

Также прогноз на период до 14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.

Кроме того, в Украине, как и в других странах Европы, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.