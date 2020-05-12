В Минобразования назвали точные сроки проведения ВНО в Украине

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий назвала даты проведения в 2020 году внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине, которое пройдет с 25 июня по 17 июля.

Об этом и.о. министра сообщила в эфире телеканала “Украина 24”.

Любомира Мандзий уточнила, что в Министерстве образования и науки работают над алгоритмом действий, по которому должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации. По ее словам, этот алгоритм действий должен утвердить государственный санитарный врач.

Однако с датами проведения ВНО в Минобразовании уже определились.

“Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля”, – сказала Мандзий.

Пробное тестирование участники ВНО смогут пройти 15-17 мая.

Как ранее сообщал “источник”, обучение в школах, учитывая карантин из-за коронавируса в Украине, в обычном режиме начнется уже в сентябре. Учебный год в школах продлится до 1 июля.