Самый популярный боец UFC жестко раскритиковал Россию

Звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор раскритиковал Россию во время своей словесной ссоры с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Пост с соответствующим сообщением ирландец оставил в Twitter.

“Что, черт возьми, происходит? Как эта страна может осуждать и наказывать гомосексуалистов, но при этом запирать жен и детей дома и заставлять заниматься исключительно определенным видом деятельности? Только мужчины. Это довольно странно“, – написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Интересно, что в 2018 году Макгрегор посещал Россию во время чемпионата мира по футболу и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее “источник” сообщал, что легендарный боксер бросил вызов Макгрегору.