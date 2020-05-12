В Киеве устроили акцию под стенами ОПУ с поджогом шин, произошла потасовка, видео

Во время акции протеста под Офисом президента Украины во вторник, 12 мая, активисты подожгли велосипедную шину в ведре. Одного из участников акции с потасовкой задержала полиция.

Об этом стало известно из стрим трансляции акции протеста на Facebook-странице Pavlovsky News.

По словам очевидцев, активисты, которые призывают руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака не сдавать украинских интересов Кремлю, провели перформанс, чтобы напомнить президенту о Майдане, одним из символом которого стали подожженные шины.

Они подожгли велосипедную шину в ведре, после чего в происходящее вмешалась полиция. Во время задержания активистки, которая, как утверждают, является ветераном войны, произошла потасовка.

Полиция задержала ее для составления административного протокола и вызвала пожарную службу.

Как ранее сообщал “источник”, 26 февраля на улице Банковой прямо под стенами Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог.