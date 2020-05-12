Европу посреди мая засыпало снегом: фантастические фото заснеженных деревьев и цветов

Во вторник, 12 мая, в нескольких европейских странах и в России выпал снег.

Об этом написал в Facebook синоптик Игорь Кибальчич.

Заснеженные пейзажи заметили в Латвии, Литве, на северо-востоке Польши, а также в Псковской области России.





Высота снежного покрова по данным метеостанций составляет местами 4 – 10 см (на равнинной местности).

Также, он обратил внимание, на фактическую температуру воздуха на утро в Европе и в Беларуси.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, что после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.

Также прогноз на период до 14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.

Кроме того, в Украине, как и в других странах Европы, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.