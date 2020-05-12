На Прикарпатье обрушилась мощная пылевая буря, машины разбиваются в ДТП: видео

В окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область) из-за природного явление, похожего на пылевую бурю, в условиях ограниченной видимости произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили на Facebook-странице местного издания “Край”, опубликовав видео своего читателя с места разгула стихии.

Как видно на кадрах, мощный ветер поднимает с полей целые тучи пыли, в воздухе стоит мгла, которая существенно ограничивает видимость на дороге. Очевидно, из-за этой ситуации случилась авария – столкнулись два легковых автомобиля.

“Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер”, – сказано в подписи к опубликованному видео.

Как ранее сообщал “источник”, в Соломенском районе Киева сразу шесть легковых автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия из-за скользкой дороги.