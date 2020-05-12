Кому в Украине тесты на коронавирус должны делать бесплатно: перечень категорий

Бесплатным тестированием на коронавирус, которое было утверждено законодательно на внеочередном заседании Верховной Рады 7 мая, могут воспользоваться не все украинцы.

Об этом сообщил на брифинге во вторник, 12 мая, министр здравоохранения Максим Степанов.

“Если у человека нет симптомов коронавируса, он не является контактным лицом с больным, а проведение теста является исключительно его желанием, то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования”, – подчеркнул министр.

В тоже время закон предусматривает категории людей, которые обязательно должны сделать тест на COVID-19. В этом перечне:

люди с симптомами коронавирусной болезни и контактные с ними;

больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики;

работники Нацполиции и Национальной гвардии, которые имеют большой риск заражения;

медицинские работники.

Медики обязаны проходить тестирование каждые пять дней.

Как ранее сообщал “источник”, ученые создали тест на антитела к коронавирусу, показывающий результат в течение 10 минут.