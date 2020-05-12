Из-за эпидемии коронавируса 94-летняя королева Елизавета останется в изоляции до осени

Как минимум до осени Елизавета II будет оставаться в изоляции в Виндзорском замке. О том, что 94-летняя королева и ее 99-летний муж принц Филипп летом не будут показываться на публике, сообщает издание Deadline.

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Из-за эпидемии коронавируса, который особенно опасен для пожилых людей, Елизавета и Филипп с марта находятся в Виндзоре, под присмотром небольшой группы домашнего персонала. Букингемский дворец, являющийся официальной лондонской резиденцией королевы, будет закрыт на лето, а мероприятия, в том числе ежегодную Церемонию выноса знамени и вечеринку в саду королевы, отменяют.

За 68 лет правления изоляция из-за COVID-19 знаменует самое длительное отсутствие Елизаветы II на официальных мероприятиях. В Букингемском дворце не назвали никаких временных рамок для возобновления ее активности, но самая ранняя возможная дата запланирована на осень.