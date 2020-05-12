Без виз и в серьезной опасности: десятки украинцев застряли в Африке из-за карантина

Десятки граждан Украины застряли в Южно-Африканской Республике из-за карантина и не могут добраться домой.

Об этом написал в Facebook директор PR-агентства Tactic&Publicity Сергей Блажко.

“17 граждан Украины застряли в Южно-Африканской Республике из-за карантина. У каждого из них был обратный билет, но рейсы регулярно отменялись. Вчера они направили письмо министру иностранных дел Украины с просьбой о помощи“, – сообщил он.

Среди украинцев, оставшихся в Африке: женщина с хроническим заболеванием, беременная девушка на седьмом месяце, мама с младенцем на руках, а также молодой человек, не получивший зарплату от местного работодателя и не имеющий средств.

“У большинства украинцев визы давно просрочены. Посольство Украины в ЮАР предоставляет оперативную информацию, но не может организовать рейс для эвакуации. Люди просят о помощи, готовы оплатить билеты собственными средствами, нужен только организованный государством рейс из Йоханнесбурга. Вы знаете, как в Африке относятся к белым во время эпидемии коронавируса? Людей нужно спасать срочно“, – написал Блажко.

Он возмутился тем, что РФ смогла организовать рейс 13 мая для эвакуации своих граждан из ЮАР, а украинская власть до сих пор не сделала этого.

Как сообщал “источник”, в конце апреля стало известно о том, что 350 граждан Украины уже больше месяца не могут покинуть Объединенные Арабские Эмираты из-за карантина.

Также ранее десятки украинцев застряли на популярном курорте в Индонезии.