Нашли с пулей в голове: в Украине произошла жуткая трагедия с военным

В понедельник, 11 мая, обнаружили тело военного с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ на странице в Facebook.

Мертвого бойца нашли около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139. На голове заметили травму от выстрела.

На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники национальной полиции.

Уголовное преступление по факту гибели военнослужащего внесено в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

Как сообщал “источник”, 12 апреля в городе Владимире-Волынском зарезали военнослужащего. Трагедию вызвал конфликт, возникший между двумя мужчинами во время совместного распития алкоголя.

Также ранее на берегу реки, протекающей по территории военного полигона под Житомиром, обнаружили мертвым военнослужащего из Николаевской области.